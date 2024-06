Melzer: „Das würde ich mir gerne mit Joel teilen“

Auftakt gegen 15-Jährigen

Schwärzler geht als Topfavorit in das Juniorenturnier. Er ist der Einzige im Feld, der ein ATP-Ranking hat, zum Auftakt geht es am Montag gegen das erst 15-jährige Supertalent Jack Kennedy (US), der für sein Alter extrem stark spielt, aber eben doch drei Jahre jünger ist.