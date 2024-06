Ancelotti bietet Kroos Rücktritt vom Rücktritt an

Dass Trainer Carlo Ancelotti wieder einmal die perfekte Mischung gefunden hat, zeigt sich allein schon an den Einträgen in die Torschützenliste: Das 1:0 von Dani Carvajal (32 Jahre) servierte per Eckball Toni Kroos (35) – in seinem letzten Spiel für Real Madrid. Der deutsche „Querpass-Toni“ spielte seit 2014 für den spanischen Rekordmeister und gewann in dieser Zeit fünf Champions-League-Titel.