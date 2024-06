7 Attacken pro Tag: Forderung nach Waffenverbot

Beamter noch in Lebensgefahr

Die Bilanz: Stürzenberger wurde ins Gesicht und Bein gestochen und ebenso notoperiert wie jener Beamte, der nach wie vor in Lebensgefahr schweben soll. Es ist nur ein Fall, in dem blanke Wut und der Besitz eines Messers zur Katastrophe führten. So stieg die Zahl der Messerangriffe auf Personen laut der Deutschen Kriminalstatistik von 8160 im Jahr 2022 auf 8951 im vergangenen Jahr an – ein Plus von fast zehn Prozent!