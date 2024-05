„Marcel Sabitzer vergleichbar mit Jude Bellingham“

„Man kann sich ausmalen, was los wäre“

Die Beziehung mit den Fans sei beim Revierklub eine spezielle, betonte Sabitzer. „Wenn du so eine Reise hast wie diese Saison, mit Höhen und Tiefen, und die Menschen dir immer so viel Energie geben und so viel positive Rückmeldung, dann zeigt das, was für ein Zusammenhalt herrscht.“ Sollte es tatsächlich mit dem zweiten Champions-League-Titel für den Verein nach jenem 1997 klappen, würde das sehr viel bedeuten. „Wenn man die Bilder vom letzten Jahr – ich war noch nicht hier – anschaut vor dem entscheidenden Spiel in der Bundesliga, dann kann man sich ausmalen, was jetzt los wäre, wenn wir das holen würden.“