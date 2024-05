Mitterdorfer: „Diese Spieler sind auch Freunde“

Am 17. Juni geht es los

Das ÖFB-Team trifft in der Gruppenphase am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich und spielt am 21. Juni und 25. Juni jeweils in Berlin gegen Polen und die Niederlande. Mit eben Rangnick als Teamchef, der am 2. Mai ein Bekenntnis zu Österreich abgegeben und dem deutschen Rekordmeister Bayern München abgesagt hat. Ein Teamchef, der weit über das A-Nationalteam hinaus Interesse am Fußball in Österreich hat.