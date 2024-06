Elektrisierende Pläne auf Schiene und Straße

In Mailand konnte man heuer einen Auftrag gewinnen für 736 Motoren, die 46 neue U-Bahnzüge antreiben sollen. Seit 2022 sind dort bereits die Motoren in den Straßenbahnen im Einsatz, nun wurde nachbestellt. Gebaut werden die Schienenfahrzeuge von Stadler Rail, der Schweizer Produzent ist der größte Kunde. Auch in Wien kommen in die neuen Doppeldeckerjets der ÖBB TSA-Antriebe, auch in die CAT-Züge. In Berlin konnte man einen großen Auftrag an Land ziehen. Die modernen U-Bahn-Garnituren wurden Anfang des heurigen Jahres in Betrieb genommen. In Wien sind die Antriebssysteme ebenfalls in der U-Bahn verbaut, auch mit dem französischen Hersteller Alstom arbeitet die Wiener Neudorfer Firma zusammen, diese produzieren die Wiener „Bims“. In Spanien rasen zudem die Hochgeschwindigkeitszüge der Renfre mit TSA-Motoren. Die meisten Motoren sind übrigens in den Moskauer U-Bahnen verbaut, seit Kriegsbeginn 2022 liegen hier aber die Geschäftsbeziehungen aber komplett auf Eis.