Salzburger sowie Jungbullen erstmals in U21-Kader

ÖFB-Team nur auf Rang drei

Die U21-Auswahl versammelt sich am Sonntag in Bad Tatzmannsdorf und absolviert dort die Vorbereitung auf das Match gegen die Schotten (7. Juni, 19). Zudem will sich das Team noch einmal einschwören für die verbleibenden Spiele der EM-Quali im Herbst. „Es sind viele neue Spieler mit dabei und einige, die bei den letzten Lehrgängen nicht zum Aufgebot gehört haben, kehren zurück. Wir müssen die Situation in der Quali annehmen, wie sie ist und noch einmal alles versuchen. Wir brauchen Spieler, die alles dafür tun, um im Herbst das Blatt noch einmal zu wenden. Darum will ich diese Möglichkeit nutzen, um mir neue Spieler anzusehen“, erklärt der Teamchef.