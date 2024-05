Mythos Hongkong

Bei Touristen besonders gefragt die Nachtmärkte in der Stanley- und Temple Street oder der Ladies Market in Kowloon. Sie bieten bis Mitternacht Trödel, teilweise ziemlich plump gefakte Handtaschen von Nobelmarken, an. Es gibt hier nix, was es nicht gibt. Wer Qualität will, der muss sich in Hinterzimmer bewegen. Und ganz billig sind die Fälschungen dort auch nicht mehr.