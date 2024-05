Arnautovic geht von Verbleib bei Inter aus

Vor dem 1:0 am Sechzehner entschlossen den Körper eingesetzt, das 2:2 spektakulär im Fallen erzielt: Marko Arnautovic gab Sonntag im letzten Saisonspiel mit Inter Mailand nochmals eine Duftnote ab, erzielte beim 2:2 in Verona beide Treffer des nunmehr 20-fachen italienischen Meisters. Damit schlossen die „Nerazzurri“ die Liga mit 19 Zählern Vorsprung, Arnautovic mit sieben Saisontreffern ab: fünf erzielte der Wiener in der Meisterschaft, zwei in der Champions League. Den Doppelpack drei Wochen vor dem EURO-Auftaktspiel in Düsseldorf gegen Frankreich wird auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick erfreut notiert haben.