Wie viel Privates gehört in die Politik?

Die Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling steht aktuell in der Kritik. Ihre Partei vermutet dahinter Sexismus und Dirty Campaigning. Ist die intensive Berichterstattung darauf zurückzuführen, dass sie eine junge Frau in der Politik ist? Wie viel Privates gehört in die Öffentlichkeit? Wie beeinflussen die Geschehnisse Ihre Wahlentscheidung? Teilen Sie Ihre Gedanken gerne in den Kommentaren!