Packt diese einmalige Gelegenheit am Schopf!

Gegen die Serben, die im Finale der Gruppe A ein 3:2 gegen Tschechien in den letzten Minuten noch aus der Hand gaben, 3:4 verloren, soll wieder die bisher sehr gute Defensive der Schlüssel zum Erfolg sein. Österreich hat in 270 Minuten noch keinen Gegentreffer kassiert, ist also noch ungeschlagen. „Wir verteidigen als ganze Mannschaft sehr diszipliniert“, so Tormann Marcel Kurz, der sich vor sich auf das eingespielte Innenverteidiger-Duo Valentin Zabransky (Salzburg) und Magnus Dalpiaz (Bayern) verlassen kann. Die Seiten machten bisher Eaden Roka (Rapid) und Oliver Sorg (Sturm) dicht. „Durch unsere Leistungen haben wir uns Selbstvertrauen geholt“, so Kapitän Zabransky. „Jetzt wollen wir auch ins Semifinale.“