Warum die „grauen Mäuse“ am gefährlichsten sind

„Krone“: Es war – bis vor Corona – ein gewohntes Bild auf unseren Straßen und in Lokalen: dass Menschen, ohne ihre Umgebung zu beachten und mit ihren Familien und Freunden zu reden, manisch auf ihre Handys starrten. Sind wir also zuletzt, bewusst oder unbewusst, zunehmend zu egoistischen Einzelgängern geworden? Und: Hat die Krise diese Entwicklung gestoppt?

Reinhard Haller: Der Narzissmus in unserer Gesellschaft ist nun kleiner geworden. Weil uns das Virus deutlich gemacht hat, dass wir nicht unbesiegbar sind; dass wir nicht – in dem sowieso unsinnigen – Glauben leben dürfen, die Erde erobern zu können.