U17 nach Machtdemonstration im Viertelfinale!

Dänemarks Jungstar vergab den Anschlusstreffer

Österreich hatte das Spiel im Griff, spielte vorerst die Chancen aber nicht sauber zu Ende. So hatte Dänemark plötzlich aus dem Nichts die Chance zum Anschlusstreffer: Zuerst lenkte Österreich-Kapitän Valentin Zabransky den Ball an die Stange, den Abpraller setzte Dänemarks Jungstar Chidozie Obi von Arsenal per Kopf aus zwei Metern neben die Stange. So brachte Österreich etwas glücklich, aber verdient, das 2:0 in die Kabinen.