PSG nach 2:1 gegen Lyon auch Cupsieger

Paris St. Germain hat zum ersten Mal seit 2020 in Frankreich neben der Meisterschaft auch den Cupsieg und damit das Double geholt. Die Startruppe feierte am Samstag im Endspiel gegen Olympique Lyon einen 2:1-Erfolg und durfte damit zum insgesamt 15. Mal die Trophäe in die Höhe stemmen. Es war der erste Erfolg im Cup für die Truppe von Trainer Luis Enrique seit 2021. Ousmane Dembele (22.) und Fabian Ruiz (34.) stellten schon vor der Pause die Weichen für den Sieg.