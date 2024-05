Ex-Trainer: „Was hier passiert, wird unterschätzt“

Heftige Kritik an Hoeneß

Hoeneß sei bei allen Trainerentscheidungen ein entscheidender Faktor: „Wenn er einen Trainer hatte, den er kontrollieren konnte, dann war die Welt in Ordnung. Wenn ein Trainer mit ihm nicht so konnte, gab es Schwierigkeiten. Das geht schon über Jahrzehnte. So hat er den Verein groß und sich unersetzlich gemacht“, erklärt Magath.