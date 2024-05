„Spieler sind bereit, für den Europacup zu leiden“

Der am Freitag mit Violett in der letzten Heimpartie der Saison Hartberg fordert – im Play-off-Finale (zwei Duelle) geht’s schließlich um den letzten Europacupplatz. Das letzte Spiel in Favoriten hat bei den Veilchen mit der 0:4-Klatsche gegen WAC aber niemand gerne in Erinnerung, danach musste Trainer Michael Wimmer gehen. „Wir wollen den Fans natürlich alles für ihren unglaublichen Support zurückgeben und die letzte Pleite mit einem Sieg wiedergutmachen. Die Energie in der Mannschaft ist super, es macht zurzeit richtig Spaß, der Trainer hat das Team zusammengeschweißt!“