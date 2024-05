Giftköder: Zahlreiche Hunde in Wien verendet

Kontaktgift in Wiese

Doch die Methode will immer ausgefuchster, mittlerweile soll Kontaktgift, das in die Wiese gestreut wird, zum Einsatz kommen. Eines der Opfer ist die 11-jährige „Nike“ von Cornelia P.: „Nach einem Spaziergang hat sie zu zittern begonnen, das hat mich beunruhigt. Sie hat aber normal gegessen und getrunken“, schildert P.