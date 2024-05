„Mein Sohn war kein Mörder, er war schwer krank“

Golli Marboe ist auf dem Weg in eine Linzer Schule. In der Hand hält er sein Buch „Notizen an Tobias“ sowie eine Mappe mit Unterlagen zum Thema mentale Gesundheit. Der Mann, den die „Krone“ zu einem Interview bittet, hat vor einigen Jahren seinen Sohn verloren. Tobias verübte Suizid.