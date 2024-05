Linzer Regional-Stadtbahn nun gänzlich auf Schiene

Es war ein kompliziertes Hin und Her, letztlich schaffte es das Mega-Projekt Linzer Regional-Stadtbahn aber doch in die oberste Ebene der Republik: Am Mittwoch wurde im Ministerrat offiziell das fast eine Milliarde schwere Öffi-Projekt im oberösterreichischen Zentralraum durchgewunken. Die Genehmigung durch den Nationalrat vorausgesetzt – was als Formalakt gilt -, übernimmt der Bund 50% der Kosten für das Öffi-Projekt in Linz. Das Land zahlt 42,5% der Gesamtsumme, die Stadt Linz 7,5% – wobei hier der Beitrag der Stadt auf 50 Millionen Euro gedeckelt ist.