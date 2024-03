Neue O-Busse fahren in drei Jahren, Stadtbahn 2032

Die politische Vernunft siegte

Wie berichtet, siegte am Ende die politische Vernunft, rauften sich Stadt und Land zusammen, konnte man sich in Streitthemen auf Kompromisse einigen. So wurde am Ende auch etwa aus zwei geplanten O-Bus-Linien eine. Doch das Wichtigste: Man ist seit Dezember auf Schiene. Ein Umstand, der auch SP-Stadtchef Klaus Luger gestern ob der Wichtigkeit des „Jahrhundertprojekts“ noch einmal frohlocken ließ: „Diese beiden Vorhaben werden eine große Verkehrsentlastung bringen, sowohl auf den sehr stark frequentierten Pendler-Strecken als auch in Hinblick auf den innerstädtischen ÖV-Verkehr in Nord-Süd-Richtung.“