So viele Mitarbeiter hat Wiener Gesundheitsverbund

Krankenstände und Teilzeit als Sorgenkinder

Große Herausforderungen ergeben sich jedoch aus der hohen Teilzeitquote und dem Anstieg an Krankenstandstagen (inklusive Kurzzeitkrankenstände). Beide Werte sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – das macht die Dienstplanung mitunter diffizil. In der Pflege ist schon jeder dritte Mitarbeiter nur in Teilzeit. Und die Zahl der Krankenstände ist in fünf Jahren ebenfalls um deutlich gestiegen. Hier soll weiter nachgebessert werden.