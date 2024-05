Neuer Uni-Rektor: Wer in der Favoritenrolle ist

Der Physiker Hans-Peter Steinrück von der Universität Erlangen-Nürnberg eröffnete am Dienstag den Reigen der Hearings in der Kapitelgasse. Und er wird schlussendlich auch als Favorit gehandelt. Steinrück sprach in seiner Konzept-Präsentation von einer Salzburg-Allianz und meinte damit einen Schulterschluss aller in der Wissenschaft involvierten Personen und Institutionen, von Universität und Wirtschaft. Er erntete dafür viel Zustimmung.