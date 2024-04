Was genau ist eigentlich ein richtiges Wirtshaus?

Sie beide sind schon lange in der Gastronomie tätig, wie hat sich die Kultur verändert? Was ist gleich geblieben?

Hopf: Ich bin im Gasthaus aufgewachsen, auch heute werden noch viele Betriebe in der Familie geführt. Dennoch wird die Wirtshauskultur teilweise jünger und moderner. Alle Gäste müssen sich wohlfühlen, von Kindern über junge Erwachsene bis hin zur älteren Generation.