Start der Wirtshauswahl 2024 ist großer Erfolg!

Dass in Kärnten die Wirtshauskultur hochgehalten wird, zeigt das rege Interesse an der großen Wirtshauswahl 2024 der Wirtschaftskammer und „Kärntner Krone“! Binnen eines Tages trudelten über die unterschiedlichsten Kanäle bereits mehr als 400 Nominierungen ein. „Ein sensationelles Zeichen, dass das Wirtshaus mehr als am Leben ist! Holen wir die Wirtshäuser vor den Vorhang - denn sie haben es verdient“, zeigt sich auch Stefan Sternad, WK-Fachgruppenobmann, erfreut.