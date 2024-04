Wenn Firma pleite geht: Das gilt für Mitarbeiter

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 wurden knapp 1700 Unternehmen in Österreich insolvent und waren damit zahlungsunfähig. Was sollen Mitarbeiter tun und worauf sollen sie achten, wenn ihr Arbeitgeber pleite ist? Wir sprachen dazu mit einer Expertin der Arbeiterkammer Oberösterreich, die wichtige Tipps parat hat.