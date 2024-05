Ein Auftritt, der uns Selbstvertrauen geben sollte

Nach den zwei Extremen – erst das enttäuschende 1:5 gegen Dänemark, dann die starke Leistung beim 5:6 gegen die Schweiz – ist es schwierig zu sagen, wo Österreich bei dieser A-WM in Prag einzuordnen ist. Eines ist aber klar: Diese unglaubliche, eklatante Leistungssteigerung sollte unserer Mannschaft sehr viel Selbstvertrauen geben. Hellwach, aggressiv und in jedem Zweikampf ebenbürtig – so muss sich unser Team auch in den kommenden fünf Turnierspielen präsentieren.