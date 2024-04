„XXXLinz“ richtet sich um 60 Millionen Euro ein

Eröffnung mit Stars: Lafer und Pocher kommen

Ob die räumliche Nähe am Spieltag Kunden kosten wird? „Für unser Geschäft wird es an manchen Samstagen nicht so gut sein, weil die Leute unser Haus womöglich meiden“, glaubt Saliger, der für die Eröffnungstage ein Star-Aufgebot nach „XXXLinz“, wie er es nennt, holen wird: Star-Koch Johann Lafer kommt am 21. Mai. Comedian Oliver Pocher am 24. Mai.