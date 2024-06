Mercedes E 400e: In einem Bereich ist er Benchmark

Die Mercedes-E-Klasse darf auch in der neuen Generation noch ausschauen wie ein normaler Mercedes, im Gegensatz zum EQE. Auch ansonsten besinnt sich die Stuttgarter Business Class auf alte Qualitäten und kann in einer Kategorie als Maßstab für die Konkurrenz gelten. Doch manche Dinge nerven auch hier. „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl war mit dem E 400e, also dem starken Plug-in-Benziner unterwegs – zu hören hier im Podcast.