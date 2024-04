„Wir brauchen endlich diesen ersten Heimsieg!“

Wer in den Europacup will, braucht jetzt Siege! Hartberg möchte seine zweite Meisterrunden-Teilnahme heuer zu gerne mit der zweiten internationalen Kampagne krönen. Doch das will auch Austria Klagenfurt – und die Kärntner sind nicht gerade der Lieblingsgegner der Oststeirer: In den letzten acht Duellen gab’s sechsmal eine auf den Hut, nur die letzten beiden Begegnungen endeten in dieser Saison mit zwei Remis (1:1, 2:2). Einzig Kapitän Jürgen Heil hat 2016 einmal in der Regionalliga gegen die Kärntner mit 5:0 gewonnen.