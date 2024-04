Warum Hypo OÖ bei Wohnkrediten weniger verliert

Gewinn vor Steuern um 2,8 Millionen Euro gesteigert

Die Hypo Oberösterreich konnte im Vorjahr den Überschuss vor Steuern auf 42,9 Millionen Euro steigern, das bedeutet ein Plus von 2,8 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Einen enormen Zuwachs gibt‘s bei den digitalen Zahlungstransaktionen: Nur noch 0,3 Prozent wurden da im Vorjahr direkt am Schalter durchgeführt. Das Filialnetz umfasst elf Standorte – zehn in Oberösterreich, eine in Wien: „Das werden wir auch so beibehalten.“