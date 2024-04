„Müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen“

Fehler werden vom Meister beinhart bestraft

Was dabei besser laufen muss, als am Sonntag? „Wir müssen uns auf jene Dinge konzentrieren, die uns in den letzten Wochen stark gemacht haben“, glaubt Kapitän Sebastian Käferle, am Traunsee mit 17 Punkten bester Werfer seines Teams. Wo man sich „speziell im Eins gegen Eins zu leicht geschlagen geben hatte, auch wenn das Ergebnis letztlich deutlicher ausgefallen ist, als es das Spiel gewesen ist.“ Doch während die Gunners einfache Layups liegen ließen, ermöglichten sie dem Gegner zu viele zweite Chancen – die ein Team vom Format des Meisters eben gnadenlos nützt.