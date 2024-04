Österreich verliert WM-Auftakt gegen Norwegen 2:3!

Die Österreicherinnen verloren am Sonntag in der Klagenfurter Heidi-Horten-Arena gegen Norwegen mit 2:3 (0:0, 1:0, 1:3). Die Norwegerinnen drehten im Schlussdrittel mit drei Treffern innerhalb von fünfeinhalb Minuten das Spiel. Am Montag (19.30 Uhr) geht es für die Österreicherinnen gegen Südkorea weiter, das Ungarn mit 0:2 unterlag.