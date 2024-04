Swans und Dukes starten erfolgreich ins Play-off

Die Klosterneuburg Dukes, Sieger des Grunddurchgangs, setzten sich am Samstag gegen die Kapfenberg Bulls mit 86:82 (44:41) durch. Am Sonntag besiegte Titelverteidiger Gmunden Swans die davor elfmal in Serie siegreichen Oberwart Gunners ungefährdet mit 96:78 (56:47).