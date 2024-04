Ruud gewinnt Barcelona-Finale gegen Tsitsipas

Im Fokus stand bei dem Turnier auch das Comeback des spanischen Stars Rafael Nadal (37), der nach seiner mehr als dreimonatigen Zwangspause in der zweiten Runde ausgeschieden war. Sein Landsmann Carlos Alcaraz (20) musste als Titelverteidiger in Barcelona wegen einer Verletzung am rechten Schlagarm auf seinen Start verzichten. In München triumphierte der Deutsche Jan-Lennard Struff mit einem 7:5,6:3 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz erstmals auf der ATP-Tour.