Autos waren offensichtlich zu stark für ihre Tuner

Für aufgemotzte Boliden braucht es entsprechende Fahrkünste. Dass das in der Realität aber nicht immer so ist, zeigte das vergangene Wochenende in Oberösterreich. Bei Szene-Treffen auf der Trauner Kreuzung in der Nähe von Linz gab es durch Temporausch und Imponiergehabe zwei Verkehrsunfälle.