Springreiter Kühner gewinnt finale Wertungsprüfung

Der Wahl-Tiroler teilte sich auf EIC Up Too Jacco Blue beim abschließenden Höhepunkt der Hallen-Saison am Samstag Platz eins mit dem Franzosen Julien Epaillard und Henrik Von Eckermann. Der Schwede ritt auf King Edward erneut zum Titel in der Gesamtwertung. Der Doppel-Weltmeister von 2022 ist mit seinem Top-Pferd seit einigen Jahren das Maß der Dinge im Springen.