Psycho-Spielchen vor dem Hit lassen Leitner kalt

Gegen den Ex-Klub

„Schnee von gestern“, sagt Daniel Köppel, der letzte Saison noch im Gmunden-Trikot das Double holte, nach elf (!) Siegen in Serie: „Wir sind endlich komplett, haben uns in der Platzierungsrunde sehr viel Selbstvertrauen holen können. Ihr Wunschgegner sind wir ganz sicher nicht.“ Der 23-Jährige weiß natürlich wie kein anderer im Team der Oberwarter, was die Swans speziell in den Play-offs so stark macht: „Sie sind extrem routiniert, eingespielt, werden nicht nervös, wenns einmal nicht läuft, sondern wissen genau, dass eine Serie erst im letzten Spiel entschieden wird.“ Dennoch wollen die Gunners am liebsten gleich im ersten zuschlagen, so den Heimvorteil auf ihre Seite bringen. Köppel: „Das wäre zumindest der Plan.“