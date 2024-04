Wahnsinn! Leverkusen schreibt Fußball-Geschichte

Triple-Kurs

In sieben Spielen zuvor hatte die „Werkself“ erst ab der 90. Minute Niederlagen abgewendet. Die Alonso-Elf stellte damit einen neuen Rekord für die Top-5-Ligen in England, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich auf. Dort ist bisher keinem Team so eine Serie in diesem Jahrtausend gelungen. Den bisherigen Rekord hielt Juventus mit 43 ungeschlagenen Spielen von Mai 2011 bis Mai 2012. Und Leverkusen bleibt auf Kurs Richtung Triple. Im DFB-Pokalfinale am 25. Mai treffen sie auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.