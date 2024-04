EU-Gipfel: Einigung auf neue Sanktionen

Die EU werde „weitere restriktive Maßnahmen gegen Iran ergreifen, insbesondere betreffend Drohnen und Raketen“, heißt es in der Gipfelerklärung, die in der Nacht zum Donnerstag kommuniziert wurde. Der Gipfel rief alle Parteien zu „äußerster Zurückhaltung“ auf. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, man müsse Teheran klar signalisieren, „dass diese Eskalationsstufe in eine Sackgasse führt“. „Iran ist nicht nur eine Bedrohung für Israel, sondern auch für die Stabilität der Region“, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. Die Devise lautet daher: „Wir müssen den Iran isolieren.“