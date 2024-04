Draßburg stellte Trainer Porics frei

„Es war keine leichte Entscheidung. Aber in dieser Situation die richtige. Wir brauchen einen neuen Impuls, um vielleicht doch noch in der Liga zu bleiben“, sagte Draßburgs Sportlicher Leiter Peter Bauer. Der rot-goldene Ostligst stellte Coach Michael Porics frei. Überraschend, zumindest wenn man sich den Zeitpunkt ansieht. Das Team war im Aufwind, legte auch spielerisch eine sichtbare Entwicklung hin. Das kann selbst die Niederlage im Derby gegen Oberwart nicht schmälern. Und die Lage im Abstiegskampf war schon im Winter prekär, als man nur neun Punkte am Konto hatte. Da hielt man allerdings an Porics fest.

„Wir mussten handeln“

„Das stimmt, aber wir mussten dennoch die ganze Saison bewerten. Uns tut´s leid auch für den Michi, er hat immer alles gegeben und hat uns letztes Jahr auch vor dem Abstieg bewahrt. Danke für seinen Einsatz“, so Bauer. Nachsatz: „Aber wir mussten dennoch handeln.“