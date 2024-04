Den Sommer beim Surf Opening genießen

Party am Neusiedlersee

Von 1. Mai um 10 Uhr bis inklusive 5. Mai wird das Strandbad Neusiedl also wieder zum„place to be“! „Wir haben in den vergangenen Jahren die internationalen Surf-Stars an den Neusiedler See gelockt. Heuer haben wir uns entschieden, dass wir unser Programm verstärkt an das lokale Publikum, also jene, die immer am See sind, richten wollen. Ich schließe aber nicht aus, dass die internationalen Stars in den nächsten Jahren wieder Teil des Surf Openings werden“, so Veranstalter Georg Kloibhofer.