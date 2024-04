Rafael Nadal gegen Alex De Minaur – ab 16 Uhr LIVE

„Ich behandle das Jahr als mein letztes“

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger hatte sich zuletzt in Monte Carlo noch einmal aus dem Turnier zurückgezogen, weil er sich noch nicht fit genug fühlte. Doch in Barcelona, wo er nicht weniger als zwölfmal den Titel geholt hat (zuletzt 2021), überzeugte er in seinem ersten Match seit dem Viertelfinal-Aus in Brisbane am 5. Jänner. Harte Grundschläge, gute Geschwindigkeit und auch sonst fast ganz der Alte. „Dass ich in Barcelona dabei sein kann, ist ein Geschenk für mich“, hatte Nadal schon vor dem Match gesagt. „Ich behandle das Jahr als mein letztes und möchte jede Sekunde genießen. Das macht alles ein bisschen spezieller, so fühle ich mich derzeit.“