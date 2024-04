Das erleben Sie im Maskovica Han in Dalmatien

Maškovića Han, ein monumentales Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in Norddalmatien am Vrana-See, bietet ein authentisches mittelalterliches Erlebnis mit orientalischem Touch. Das renovierte und in ein historisches Hotel umgewandelte Maškovića Han bietet ein einzigartiges Erlebnis historischer Tradition, die im Gewand modernen Luxus erneuert wird.