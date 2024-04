Dortmund-Stürmer Sebastien Haller droht Saison-Aus

Wie Sky berichtet, rechnet der BVB mit einem längeren Ausfall, in den verbleibenden fünf Liga-Spielen wird der 29-Jährige wohl nicht mehr zu sehen sein. Auch im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Atletico Madrid wird Haller der Terzic-Truppe fehlen. Im Hinspiel hatte der Ivorer in der 81. Minute zum 1:2-Endstand getroffen, am Dienstag muss er seinem Team von der Bank aus die Daumen drücken.