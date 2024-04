Bitter! Saalbach-WM lässt Kulm-Fliegen rausfliegen

In Bad Mitterndorf muss man die Entscheidung zur Kenntnis nehmen. „Leider! Wir haben eigentlich alle schon mit einem Springen 2025 gerechnet, es war ja erst auch fix eingeplant“, so Kulm-Pressesprecher Werner Schrittwieser. „Aber dann hat der ÖSV doch sehr kurzfristig noch anders entschieden.“ Am 8. Mai soll der fixe Weltcup-Kalender dann stehen – allerdings ohne Kulm-Fliegen. Das gibt‘s dann erst wieder 2026.