Zagiczek: „Das ist ein Booster für den Verkauf!“

Gollowitzer in der Kronen Zeitung

Laut Zagiczek spreche man mit mehreren Interessenten. „Wir denken in alle Richtungen.“ Ein städtisches Unternehmen oder gar die Stadt Wien würden die Generali-Arena allerdings nicht übernehmen, betonte Austria-Präsident Kurt Gollowitzer in der „Kronen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe). „Die Gespräche sind weit fortgeschritten“, sagte der Clubchef.