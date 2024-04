Star-Profiler warnt die Stadt vor Betrügern

Die Stadt will dem entgegentreten und hat bereits im Herbst 2022 mit der Cybercrime Helpline unter 01/4000 4006 eine zentrale Erstanlaufstelle für Opfer von Internet-Kriminalität, wie etwa Phishing, Cybermobbing oder Online-Stalking geschaffen. Schon in über 1300 Fällen konnten Wiener nach einem Betrugsverdacht an die passende professionelle Beratungsstelle vermittelt werden.