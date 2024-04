TikTok-Mutterkonzern mit drastischem Gewinnsprung

Bytedance hatte die auch hierzulande beliebte App Tiktok 2017 aus der Taufe gehoben. In nur vier Jahren schaffte sie die Marke von einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Als chinesische Version im eigenen Land gab es die App schon ein Jahr früher. Tiktok ist immer wieder Gegenstand von Sicherheitsbedenken – sie steht in der EU und in den USA unter verstärktem politischen Druck.