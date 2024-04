Spott und Hohn nach Elfmeter von Bayerns Kane

Kane war gut vorbereitet

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels hatte Kane das Verhalten von Raya bei Elfmetern genau unter die Lupe genommen. Und das machte sich letztendlich bezahlt. „Er geht früh in die Ecken, also musste ich meinen Stil ein bisschen ändern, aber das gehört dazu“, so der Bayern-Stürmer. „Es war schön zu sehen, dass er sich früh bewegt und es mir damit leichter macht.“