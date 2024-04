Bayern-Fans und Influencerin fliegen aus Stadion

Ärger auch für Influencerin

Auch die deutsche Influencerin Lisa Küppers wurde eiskalt aus dem Stadion geschmissen. „Ich bin gerade aus dem Stadion geflogen. (...) Meine Hand zittert so. Ich wollte eigentlich nur aufs Klo und bin dann die Treppe hoch und in dem Moment, wo ich oben war, wurde Elfmeter für Bayern gepfiffen. Und dann bin ich da stehen geblieben und habe das gefilmt. Und dann hat Bayern auch getroffen und ich habe die Kamera auf mich umgedreht und hab mich halt so ein bisschen gefreut. Weil ich auch 1:2 für Bayern getippt hatte und das war für meinen Tipp richtig gut“, berichtete die 24-Jährige, die vor allem durch die Netflix-Serie „Spotlight“ bekannt wurde, in ihrer Instagram-Story, die mittlerweile wieder gelöscht wurde.